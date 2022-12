Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen, Sonnenberg und Vaihingen (ots)

Aus drei Stadtbezirken wurden der Polizei am Freitag (30.12.2022) mehrere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in Wohnobjekte gemeldet. In Hedelfingen waren Unbekannte zwischen 18.20 und 19.20 Uhr in zwei Reihenhäuser an der Untere Heckenstraße eingedrungen, nachdem jeweils die Terrassentüren aufgehebelt worden waren. In einem Fall erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Ob im zweiten Objekt etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. In Sonnenberg brachen unbekannte Täter in eine an der Laustraße gelegene Wohnung ein. Die Täter drangen in ein umzäuntes Grundstück ein und hebelten das Badezimmerfenster auf. Anschließend wurde die Wohnung durchsucht und Kleidungsstücke und Damenhandtaschen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum von 12.20 bis 18.30 Uhr eingegrenzt werden. Bei einem weiteren Wohnobjekt in der Falkenstraße sowie bei zwei an der Ernst-Kachel-Straße in Vaihingen gelegenen Wohnungen waren jeweils Einbruchsspuren an den Türen von Mehrfamilienhäusern festgestellt worden. Die Täter waren jedoch offensichtlich nicht in die Gebäude gelangt. Genauere Erkenntnisse zur Tatzeit liegen in diesen Fällen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer +4971189905778.

