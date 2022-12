Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erneut Zigarettenautomaten aufgebrochen

Stuttgart-Fasanenhof (ots)

Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29./30.12.2022) einen Zigarettenautomaten im Sautterweg aufgeflext. Am Morgen des 30.12.2022 informierten Anwohner die Polizei über den beschädigten Automaten. Ob etwas entwendet wurde und die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein weiterer beschädigter Automat wurde am Samstagvormittag (31.12.2022) aus der Fasanenhofstraße gemeldet. Dieser war in der Nacht auf den Silvestertag ebenfalls aufgeflext und daraus Zigaretten in noch unbekanntem Wert entwendet worden. Zu den Tätern liegen bislang keine Informationen vor. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell