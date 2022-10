Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Einbrecher auf dem Hardtring unterwegs

Stockach (ots)

Unbekannte sind über das Wochenende in ein Bürogebäude auf dem Hardtring eingebrochen. Die Täter hebelten im Zeitraum von Freitagabend, 18.30 Uhr, bis Montagmorgen, 7 Uhr, ein Fenster eines Firmengebäudes eines Bekleidungsherstellers auf und gelangten so in die Innenräume. Dort erbeuteten die Einbrecher Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Den am Fenster entstandenen Schaden schätzte die Polizei zudem auf rund 2.000 Euro. Im Zeitraum von Samstagvormittag bis Montagmorgen versuchten die unbekannten Täter zudem in einen Maschinenbau-Betrieb auf dem Hardtring einzubrechen, was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Stockach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Hardtrings aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771-9391-0, zu melden.

