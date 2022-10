Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Trickdiebe stehlen Eheringe

Singen (ots)

Unbekannte Diebe haben am Montag in den frühen Abendstunden ein lebensälteres Ehepaar in einem Einfamilienhaus überlistet. Gegen 17.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an dessen Haustür und versuchte, den Ehemann in ein Gespräch zu verwickeln. Der ließ sich jedoch nicht darauf ein und verwies den Unbekannten des Hauses. Kurz darauf bemerkte der Senior einen zweiten, unbekannten Mann im Schlafzimmer. Nachdem er auch diesen des Hauses verwiesen hatte, stellte er fest, dass die im Schlafzimmer aufbewahrten, goldenen Eheringe fehlten. Wie sich herausstellte, hatte der erste Täter beim Ablenkungsgespräch den Schließmechanismus der Tür entriegelt, so dass der zweite Gauner unbemerkt in das Haus gelangen und den Schmuck stehlen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Nutzen Sie das Angebot Ihrer Polizei, damit Sie wissen, ob Sie ausreichend geschützt sind und wie Sie sich besser sichern können: Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Ihnen Sicherungsempfehlungen. Termine können Sie beim Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer: 07531/995-1044 vereinbaren.

