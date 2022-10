POL-KN: (Konstanz) Unbekannte beschädigen Rinde an Riesenthuja

Tuttlingen (ots) - Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche versucht in ein Wohnhaus im Rumpelstilzchenweg einzubrechen. Im Zeitraum zwischen Freitag, 30.09.2022, und Samstag, 08.10.2022, versuchten die Einbrecher die Haustür des Wohnhauses aufzuhebeln was jedoch trotz mehrfacher Versuche misslang, so dass die Täter nicht in die Innenräume gelangten. Die Höhe des an der Tür entstandenen Schadens ist noch ...

mehr