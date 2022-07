POL-MA: Heidelberg: Alkoholisierte E-Scooter-Fahrt eines 19-Jährigen endet gleich zwei Mal bei der Polizei

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 01:22 Uhr kam es zu einem Einsatz der Polizei und Feuerwehr in Weinheim. Eine Waldhütte in der Verlängerung zum Hubbergweg geriet in Brand und brannte anschließend vollständig aus. Wegen der abgelegenen Position und der Nichtbefahrbarkeit gestalteten sich die Löscharbeit der Feuerwehr schwierig, weshalb ...

