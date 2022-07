Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Heidelberg (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13.25 Uhr, befuhr der 50-jährige Fahrer eines Pkw BMW die Straße Neckarhelle in südlicher Fahrtrichtung. In Höhe der Anwesen 1-3 übersah er die 82-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquerte und touchierte mit seinem Pkw deren mitgeführten Einkaufskorb, der die Fußgängerin traf. Glücklicherweise wurde die Fußgängerin durch die Kollision nicht schwerwiegend verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell