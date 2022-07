Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Waldhütte vollständig abgebrannt

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 01:22 Uhr kam es zu einem Einsatz der Polizei und Feuerwehr in Weinheim. Eine Waldhütte in der Verlängerung zum Hubbergweg geriet in Brand und brannte anschließend vollständig aus. Wegen der abgelegenen Position und der Nichtbefahrbarkeit gestalteten sich die Löscharbeit der Feuerwehr schwierig, weshalb ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Waldstück nicht gänzlich verhindert werden konnte. Mehrere Bäume wurden hierbei in Mitleidenschaft gezogen. Zu Personenschäden kam es nicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000EUR. Die Brandursache ist aktuell unklar. Die weiteren Ermittlungen hierzu wurden durch das Polizeirevier Weinheim übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell