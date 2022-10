Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Randalierer beschädigen Fenster der Wessenbergschule

Singen (ots)

Randalierer haben durch Sachbeschädigungen an einer Schule auf der Freiburger Straße in den vergangenen Wochen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Bereits am Montag, den 12.09.2022, stellte ein Mitarbeiter der Wessenbergschule ein beschädigtes doppelflügeliges Fenster mit. Dabei traten die Randalierer mit derartiger Wucht gegen die eine der beiden Doppelscheiben, dass nicht nur das Sicherheitsglas zersprang, sondern auch der Rahmen des Fensters in Mitleidenschaft gezogen wurde. Am anderen Flügel schlugen die Täter ebenfalls das Glas ein. Nachdem die Schäden am Fensterrahmen in der vergangenen Woche repariert und die Scheiben ausgetauscht wurden, stellte der Mitarbeiter am Montagmorgen erneut Beschädigungen fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf die Identität der Randalierer geben können, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

