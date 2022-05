Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg gegen einen 29-jährigen Autofahrer eingeleitet, den sie am heutigen Mittwoch kurz nach Mitternacht im Stadtgebiet gestoppt haben. Der Mann händigte den Polizisten bei der Kontrolle einen komplett gefälschten Führerschein aus. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er musste seinen Wagen an Ort und Stelle stehen lassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Porsche angefahren

Einen Porsche Carrera angefahren und Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hinterlassen hat am Dienstag zwischen 13.40 Uhr und 15.20 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer. Der Porsche war zu dem Zeitpunkt in der Rümelinstraße geparkt und wurde von dem Unbekannten hinten links touchiert. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug.

Ravensburg

Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 6.45 Uhr und 17.30 Uhr in der Angelestraße verursacht. Der Unbekannte touchierte einen Audi A4, der auf einem dortigen Parkplatz geparkt war, am Heck. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Unbekannte weiter. Hinweise zu dem Unfall erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Garage aufgebrochen und E-Bike entwendet

Eine Garage im Weiherstobelweg haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen und daraus ein hellgrünes Pedelec des Herstellers Hercules entwendet. Das E-Bike mit der Bezeichnung "Futura Compact" hat einen Zeitwert von mehreren hundert Euro. Personen, die in der Nacht Auffälliges beobachtet haben oder die Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Starkregen - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 64-jährige VW-Lenkerin am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der B 30. Die Frau wurde nach dem Wernerhoftunnel in Fahrtrichtung Friedrichshafen von plötzlich eintretendem Starkregen überrascht. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kam schließlich auf der rechten Fahrspur zum Stehen. An ihrem VW, der unter anderem einen Leitpfosten und einen Bordstein touchiert hatte, entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Wagen.

Ravensburg

Fahrzeug angefahren - Polizei sucht Fahrer eines blauen Fahrzeugs

Der Fahrer eines mutmaßlich blauen Fahrzeugs hat im Zeitraum von Samstag bis Montag einen in der Bodelschwinghstraße abgestellten Mercedes Benz angefahren. Nachdem der Unbekannte den Mercedes an dessen vorderer linken Front beschädigt und Sachschaden von weit über 1.000 Euro verursacht hatte, verließ er die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zu dem Unfall, zum Fahrer des blauen Wagens oder dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Schlier

Pkw-Lenkerin landet in Bachbett

Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers ist eine 22 Jahre alte VW-Lenkerin am heutigen Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der K 7948 zwischen Schlier und Weingarten verunfallt. Die Frau kam mit ihrem Wagen etwa auf Höhe der Kläranlage nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und stürzte schließlich links die dortige Böschung hinunter. Die 22-Jährige konnte sich aus dem VW, der in einem Bachbett zum Endstand kam, selbstständig befreien und zur Straße hochklettern. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Während der aufwendigen Bergung durch ein Abschleppunternehmen war die Kreisstraße bis gegen 10 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe kam ein Sachverständiger des Umweltamts vor Ort. Die Feuerwehr trug daraufhin Erdreich ab, wodurch die Verschmutzung weitestgehend beseitigt werden konnte. Im angrenzenden Bachbett brachten die Wehrleute zudem zwei Öl-Sperren an.

Weingarten

Smartphone entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Während eines Nickerchens wurde am Sonntag gegen 15 Uhr einem 66-jährigen Wohnmobilbesitzer sein Smartphone aus dem Camper entwendet. Der Mann ließ die Tür für die Zeit seines Mittagsschlafs auf dem Wohnmobilstellplatz in der Abt-Hyller-Straße geöffnet. Der Dieb nutzte die Situation mutmaßlich aus und entwendete das Gerät. Angaben des 66-Jährigen zufolge hatte sich eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe aufgehalten, die die Tat beobachtet haben könnten. Die Ermittler des Polizeireviers Weingarten erbitten Hinweise unter Tel. 0751/803-6666.

Aulendorf

Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag zwischen 12.45 Uhr und 16.15 Uhr mutmaßlich durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Hallerstraße eingestiegen. Dort brach der Unbekannte unter anderem mehrere Türen auf und durchsuchte die Räume. Nachdem er einen geringen Bargeldbetrag entwendet hatte, zog der Einbrecher von Dannen. Personen, die in besagtem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell