POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - Baum angefahren

Singen (ots) - Unbekannte Diebe haben am Montag in den frühen Abendstunden ein lebensälteres Ehepaar in einem Einfamilienhaus überlistet. Gegen 17.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an dessen Haustür und versuchte, den Ehemann in ein Gespräch zu verwickeln. Der ließ sich jedoch nicht darauf ein und verwies den Unbekannten des Hauses. Kurz darauf bemerkte der Senior einen zweiten, unbekannten Mann im Schlafzimmer. ...

