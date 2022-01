Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Einfamilienhaus

Edenkoben (ots)

Am 15.01.2022 kam es zwischen 19:00 Uhr und 22:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus In den Forstwiesen in Edenkoben.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters im rückwärtigen Bereich Zugang zu dem Einfamilienhaus. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Sämtliche Räume wurden durchwühlt und es wurden hauptsächlich Schmuck sowie mehrere Münzen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise aus der Bevölkerung werden durch die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323-955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell