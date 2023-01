POL-S: In Getränkemarkt eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntag (01.01.2023) einen 23-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zwei Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren, sexuell belästigt zu haben. Die zwei Frauen befanden sich gegen 01.05 Uhr in einem Club in der Lange Straße. Der Tatverdächtige betatschte beide Frauen auf der Tanzfläche im Intimbereich. Der 23-Jährige wurde in der Folge durch den Sicherheitsdienst vor die Türe gebracht. Hierbei kam es zu ...

