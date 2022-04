Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Computer aus Wohnung gestohlen +++

Oldenburg (ots)

Während der Osterfeiertage brachen unbekannte Täter an der Ammergaustraße einen Zigarettenautomaten auf und ließen den kompletten Inhalt mitgehen. Die Tat wurde erst am Dienstag gegen Mittag bemerkt.

Offenbar in der Zeit zwischen Ostersamstag gegen 18 Uhr und Dienstagmittag hatten die Unbekannten die Verriegelung des Automaten aufgeflext und den Inhalt entwendet. Anschließend flüchteten sie unerkannt. (488968

++

Am Dienstag in den Vormittagsstunden kam es zu einem Diebstahl aus einer Wohnung in der Hirschberger Straße. Im Zeitraum zwischen 8.30 und 12 Uhr nutzen Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner und stiegen durch ein offengelassenes Fenster in die Wohnung ein. Dort stahlen sie einen Computer sowie mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchteten. (489404)

Zu beiden Taten suchen die Beamten noch Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell