Sigmaringen

Auffahrunfall

Rund 3.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 17 Uhr in der Mühlbergstraße entstanden. Ein 21-jähriger Mitsubishi-Lenker erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 50 Jahre alter Nissan-Fahrer nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte und fuhr auf. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Unbekannte machen sich an Fahrzeugen zu schaffen - Unfall mit gestohlenem Wagen ist die Folge

Zeugen sucht die Polizei zu einer bislang unbekannten Tätergruppierung, die sich offenbar in den frühen Morgenstunden des Sonntags im Bereich Albrechtstraße/Buchauer Straße/Rosa-Hürner-Straße an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht hat. Die Unbekannten öffneten und durchwühlten mehrere Fahrzeuge, und entwendeten schlussendlich einen verschlossenen VW Touran. Dieser wurde von einem Verkehrsteilnehmer am Sonntag gegen 7.30 Uhr neben einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Marbach und Schwarzach in einem Bach aufgefunden. Mutmaßlich hatten die Unbekannten auf dem Gemeindeverbindungsweg die Kontrolle über den VW verloren, waren von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Wagen im Bachbett zum Stillstand gekommen. Im Anschluss flüchteten die Täter. Die Polizei bittet daher Personen, die insbesondere im Zeitraum zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Fahrer verunfallt und sucht zu Fuß das Weite

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker eingeleitet. Der Mann steht im Verdacht, am Sonntag gegen 0.30 Uhr mit seinem Wagen an der Kreuzung der L 285 mit der L 283 die Stoppstelle überfahren zu haben. Am gegenüberliegenden Hang kam der Wagen schließlich zum Stehen, woraufhin sich der Fahrer zu Fuß in Richtung Bondorf aufmachte. Eine hinterherfahrende Zeugin alarmierte die Polizei, konnte den etwa 30-Jährigen jedoch nicht aufhalten. Trotz einer groß angelegten Suche nach dem Unbekannten, bei der unter anderem eine Drohne zum Einsatz kam, konnten die Polizisten den Mann in der Nacht nicht mehr antreffen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mit 6 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften an. Ein Abschleppdienst barg den Audi. Die Ermittlungen der Polizei zum dem unbekannten Fahrer dauern derzeit an. Ihm droht eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und eine Entziehung der Fahrerlaubnis.

Mengen

Fischwilderei

Zwei Männer im Alter von 33 und 43 Jahren sind am Samstag kurz vor 21 Uhr von einem Grundstücksbesitzer an dessen Fischteich in der Bussenstraße ertappt worden. Das Duo hatte einen Zaun sowie eine Mauer überwunden und mit dem Angeln begonnen. Eine alarmierte Polizeistreife beendete das unerlaubte Fischen und zeigte sie bei der Staatsanwaltschaft wegen Fischwilderei und Hausfriedensbruchs an.

