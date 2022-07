Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann randaliert in Bäckerei

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag gegen 15.30 Uhr in einer Bäckerei in der Werastraße randaliert. Der etwa 30 bis 35 Jahre alte Tatverdächtige war zunächst verbal aggressiv und beleidigte den 16 Jahre alten Sohn der Verkäuferin. Im weiteren Verlauf geriet der Mann derart in Rage, dass er zwei Glastrennwände nahm und diese hinter die Theke warf. Das Glas zerbarst, es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Im Anschluss rannte der Täter in Richtung Charlottenstraße weg und konnte trotz sofortiger polizeilicher Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet daher Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem Mann machen können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der Tatverdächtige soll kurzes schwarzes Haar haben und eine schwarz-gelbe Jacke sowie eine enge Jeans getragen haben.

Friedrichshafen

Mann zusammengeschlagen

Opfer mehrerer Schläger wurde ein 20-Jähriger offenbar am Sonntag gegen 23.30 Uhr in der Bodelschwinghstraße. Eigenen Angaben zufolge gingen mehrere bislang unbekannte Personen auf den Mann los und traktierten ihn mit Schlägen und Tritten. Er wurde dadurch leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Polizeirevier hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen der Tat sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 76 Jahre alten Mercedes-Fahrer zu, der nach einem Unfall am Sonntag gegen 10 Uhr das Weite gesucht hat. Der Senior war zuvor beim rückwärts Ausparken auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Otto-Hafner-Straße gegen einen abgestellten Jeep geprallt. Als der Besitzer des Jeep versuchte, die Daten des 76-Jährigen zu erheben, fuhr dieser davon. Während am Jeep rund 1.000 Sachschaden entstand, fiel dieser am Mercedes gering aus. Die Polizei ermittelte den Unfallverursacher und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Friedrichshafen

Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Nachdem er in der Nacht von Samstag auf Sonntag gleich zweimal einen Polizeieinsatz ausgelöst hat, musste ein 25-Jähriger den Rest der Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Der Mann war zunächst kurz nach 1 Uhr in einer Bar in der Kleinebergstraße ausgerastet, weil er dort mangels Bargeld kein Getränk bekam. Eine alarmierte Polizeistreife erteilte dem Mann einen Platzverweis und brachte ihn nach Hause. Keine halbe Stunde später mussten die Beamten erneut anrücken. Der 25-Jährige hatte aus dem Fenster seiner Wohnung eine mehrere hundert Gramm schwere Hantelscheibe in Richtung der Außenbestuhlung einer benachbarten Kneipe geworfen. Glücklicherweise verfehlte das Wurfgeschoss die zahlreichen Gäste. Im Anschluss kam es zu einem Disput zwischen dem Betreiber der Kneipe und dem 25-Jährigen, in dem dieser äußerst aggressiv und provokant auftrat. Um weitere Störungen zu verhindern, nahmen die Beamten den alkoholisierten 25-Jährigen in Gewahrsam und zeigten ihn unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung an.

Tettnang

Unbekannter touchiert Wagen und fährt weg

Ermittlungen wegen Unfallflucht hat die Polizei gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker eingeleitet, der am Samstag gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz am Degersee beim Ausparken gegen einen geparkten Renault geprallt ist. Im Anschluss soll der Unbekannte ausgestiegen sein und den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro begutachtet haben. Dann fuhr er mit seinem roten Renault weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei ermittelt anhand des vorliegenden Kennzeichens wegen Fahrerflucht.

Meckenbeuren

Fahrradfahrer stürzt - Anzeige ist die Folge

Doppeltes Pech hatte ein 51-jähriger Fahrradfahrer am Samstag kurz nach 17 Uhr in der Brochenzeller Straße. Der Mann fuhr gegen einen Bordstein, stürzte und zog sich eine Platzwunde und Prellungen zu. Eine alarmierte Polizeistreife stellte bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Alkoholtest ergab einen Wert von weit über einem Promille. Eine Blutentnahme in einer Klinik und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Der 51-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und muss mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Überlingen

Alkoholisierter Fahrer fährt gegen Hecke

Für einen 41-jährigen Autofahrer endete die Fahrt auf einem Fußgängerweg zwischen der Oberen-St.-Leonhard-Straße und dem Burgbergring am Sonntag gegen 17.30 Uhr jäh. Aufgrund zweier Begrenzungspoller konnte der Mann seine Fahrt nicht fortsetzen und versuchte, seinen Wagen zu wenden. Dabei stieß er gegen die Hecke eines angrenzenden Grundstücks und richtete Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro an. Der Grundstücksbesitzer stoppte ein weiteres Fahrmanöver des 41-Jährigen und alarmierte die Polizei. Den Beamten schlug im Gespräch mit dem Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch entgegen, weshalb der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Den Führerschein des 41-Jährigen konnten die Polizisten nicht beschlagnahmen, da sich bei den Ermittlungen herausstellte, dass der Mann nicht im Besitz eines solchen ist. Er muss nun mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Überlingen

Trickdiebstahl

Einem dreisten Trickdiebsstahl ist am Samstag ein 66-Jähriger zum Opfer gefallen. Der Senior besichtigte zusammen mit seiner Frau gegen 13.30 Uhr das Münster. Dort wurde er von einem bislang unbekannten Täter angesprochen und gebeten, Geld für eine Opferstockspende zu wechseln. Während der 66-Jährige im Halbdunkel sein Münzgeld zusammensuchte, griff der Unbekannte mutmaßlich in die Geldbörse und entwendete das Scheingeld in Höhe mehrerer hundert Euro. Das Opfer bemerkte den Diebstahl erst später und verständigte die Polizei. Der Täter wird als etwa 40 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß beschrieben. Er war von kräftiger Statur, hatte ein südländisches Erscheinungsbild sowie schwarzes, glattes, mittellanges Haar. Bekleidet war der Mann mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen beigen Hose. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Owingen

Bewohner ertappt Einbrecher

Einen Einbrecher ertappt hat ein Bewohner in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz vor vier Uhr in der Straße "Hohreutehof". Der Mann wurde durch Geräusche auf der Terrasse aus dem Schlaf gerissen und ging davon aus, dass der Wind dafür verantwortlich war. Als er nachschaute, ertappte er einen bislang unbekannten Mann, der gerade im Begriff war, sich an einem gekippten Fenster zu schaffen zu machen. Der Täter flüchtete in der Folge mit einem Pkw. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise. Der Täter wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und 175 cm groß beschrieben. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze bekleidet. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Einbrecher einen Komplizen hatte, der während der Tat im Fahrzeug wartete. Der Wagen soll ein schräg abfallendes Heck und einen auffällig lauten Motor gehabt haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell