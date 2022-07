Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Einbruch in Wohnung

Seine aufgebrochene Wohnungstüre stellte ein 23-jähriger Mann fest, als er am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr nach Hause in die Hans-Schnitzler-Straße zurückkehrte. Der Mann hatte seine Wohnung am späten Nachmittag verlassen. Die unbekannten Täter durchwühlten die Wohnung und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine Geldkassette mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise zu den Tätern oder sonstige Feststellungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/701-0 entgegen.

Bermatingen-Ahausen

Tätliche Auseinandersetzung

Durch seine Aggressivität gegenüber Gästen und Security-Mitarbeitern des Most-Festes in Ahausen fiel in der Nach von Samstag auf Sonntag ein 17-Jähriger aus Friedrichshafen auf. Ihm wird vorgeworfen einen 21- und einen 22-jährige Mann auf dem Fest tätlich angegriffen und geschlagen zu haben. Als er durch die Sicherheitsmitarbeiter des Festgeländes verwiesen werden sollte, versuchte er auch diese zu schlagen. Letztlich musste ihn die Polizei in Gewahrsam nehmen. Die beiden angegriffenen Männer erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen.

