LPI-G: Dieb mit Warnbake gestellt

Altenburg (ots) - Altenburg: Auf bislang unbekannte Weise geriet am Donnerstagabend (31.03.2022) ein Mülleimer in der Zschernitzscher Straße in Altenburg in Brand. Polizei und Feuerwehr kamen aufgrund dieser Mitteilung gegen 23.00 Uhr zum Einsatz. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, wobei am Mülleimer ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 03447 471-0 ...

