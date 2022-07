Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Lautes Telefonat führt zu Körperverletzung

Ein zu laut geführtes Telefonat in einem Lebensmitteldiscounter in der Grüner-Turm-Straße führte am Samstagvormittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stehender 28-jähriger Mann führte im Markt ein lautstark ausgetragenes Telefonat, wodurch sich weitere Einkaufende gestört fühlten. Als der Mann von einem ebenfalls 28-jährigen Kunden gebeten wurde, die Lautstärke herunterzufahren, ging der Telefonierer ihn tätlich an und versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht. Die alarmierte Polizei brachte den Mann unter Zwang ins Freie, wo er auch die Beamten tätlich angriff, bedrohte, beleidigte und zu schlagen versuchte. Da sich sein aggressives Verhalten nicht besserte, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Er hat sich wegen mehrerer Straftaten zu verantworten. Der 28-jährige geschlagene Kunde erlitt leichte Verletzungen.

Ravensburg

Gefährliches Überholmanöver

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:35 Uhr kam es auf der B30 von Ravensburg-Nord kommend an der Abfahrt Ravensburg-Süd zu einem gefährlichen Überholmanöver zum Nachteil einer 18-jährigen Autofahrerin. Sie zeigte bei der Polizei an, dass sie im Bereich der Ausfahrt Ravensburg-Süd von zwei Pkws gleichzeitig rechts und links überholt wurde, so dass sie gezwungen war stark abzubremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die beiden Autos fuhren dann mit hoher Geschwindigkeit und über die rote Ampel nach rechts in Richtung Bavendorf weiter. Bei einem der beiden Autos soll es sich möglichweise um eine ältere, silberne Mercedes-Benz Limousine handeln. Das andere Auto war ein silberner Pkw. Hinweise zu den Fahrern, Fahrzeuge oder weitere Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Gast gewürgt

Am Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr ergriff ein bislang unbekannter Täter in einer Gaststätte in der Marktstraße einen 22-jährigen Gaststättenbesucher und würgte ihn. Der junge Mann kam durch den Angriff zu Fall und zog sich dabei Verletzungen zu, die einer weiteren medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus bedurften. Der Täter indes ging noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei in unbekannte Richtung flüchtig. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 entgegen.

Baienfurt

Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstagvormittag, gegen 11:40 Uhr kam es auf der Kreisstraße 7949 zwischen Trauben und Briach zu einem Verkehrsunfall. Hierbei zog sich ein 53-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Bisherigen Ermittlungen des Verkehrsdienstes Ravensburg zufolge, überholte der Zweiradfahrer einen vor ihm fahrenden Pkw Mini, als die 19-jähriger Fahrerin einen Abbiegevorgang nach links einleitete. Beim Ausweichen, um eine Kollision mit dem Mini noch zu verhindern, kam der Motorradfahrer zu Fall. An seiner Triumph entstand geschätzter Sachschaden von 2500 Euro, der Mini blieb unbeschädigt.

Kißlegg

Ruhiger Verlauf des Schloss- und Straßenfestes aus polizeilicher Sicht

Am Samstag fand das traditionelle Schloss- und Straßenfest bei schönstem Wetter statt. Das Fest war entsprechend gut besucht. Die Polizei hatte am Abend im Zusammenhang mit der DJ-Veranstaltung des Jugendhauses bei zwei körperlichen Auseinandersetzungen zu intervenieren. Weiterhin kam es zu einer Trunkenheitsfahrt eines 28-jährigen Mannes, der von einer Streife angehalten wurde und sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen musste. Im Übrigen verlief das Fest aus polizeilicher Sicht ruhig.

Wangen / A96

Fahrer unter Drogeneinfluss

Bei einer Kontrolle eines in Frankreich zugelassenen Kleinbusse am Samstagvormittag stellten Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg eine chilenische Musikband von 8 Personen fest. Beim Fahrer zeigten sich Anzeichen, dass er möglicherweise unter Drogeneinfluss stand, weshalb sich der 37-jährige Mann einer Blutentnahme unterziehen musste. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten weitere, geringen Mengen drogenverdächtiger Substanzen. Die Weiterfahrt wurde ihnen versagt und ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Bad Wurzach

Auto prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:20 Uhr kam ein 25-jähriger Autofahrer auf der L265 zwischen Dietmanns und Ellwangen von der Fahrbahn ab und prallte mit mutmaßlich hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer halfen dem alleine in seinem BMW befindlichen Mann aus seinem stark beschädigten Auto. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erlitt er schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme Anzeichen einer möglichen alkoholischen Beeinflussung fest, weshalb sie eine Blutentnahme bei ihm veranlassten. Ob Alkohol eine mögliche Ursache für den Unfall war, steht nicht fest und ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Unfallermittlungen. Vor Ort eingesetzt waren neben zwei Streifen des Polizeireviers Leutkirch auch die Freiwillige Feuerwehr Bad Wurzach mit 2 Fahrzeugen, sowie ein Rettungs- und ein Notarztwagen.

