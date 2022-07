Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Zeugen zu Unfall gesucht

Die Polizei Friedrichshafen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitag etwa gegen 11.10 Uhr an der Kreuzung Ravensburg Straße und Am Seewald in Friedrichshafen. Zur Unfallzeit fährt eine 47-jährige Seat Fahrerin die Ravensburg Straße stadteinwärts und übersieht nach derzeitigem Ermittlungsstand an der Kreuzung das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Es kommt zur Kollision mit einer 46-jährigen Hyundai-Fahrerin. Hierbei entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000.- Euro. Laut den Angaben der Beteiligten wird nun ein Pkw-Lenker gesucht, der zur Unfallzeit hinter der Unfallverursacherin in einem dunklen Pkw gefahren ist. Unabhängige Zeugen und insbesondere der oder die Pkw-Lenker/in im dunklen Pkw werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 zu melden.

