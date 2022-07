Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall

In der Zeit von Mittwoch 17.00 Uhr bis Donnerstag 17.00 Uhr streift ein unbekanntes Fahrzeug in der Hoyerstraße vor Gebäude 50 in Weingarten einen ordnungsgemäß geparkten Fiat 500. Ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 600.- Euro geschätzt wird, zu kümmern, entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Beim Unfall entstehen Kratzer und eine Delle am linken hinteren Bereich des Fahrzeuges. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751 803-6666 zu melden.

Weingarten / Wolpertswende

Zwei Auto-Fahrer müssen Führerschein abgeben

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Weingarten wurde am Freitag gg. 22.00 Uhr bei einem 57-jährigen in der Bahnhofstraße in Weingarten, der mit seinem Pkw in die Kontrollstelle fuhr, ein Alkoholgehalt von umgerechnet über drei Promille festgestellt. Am Samstag etwa gegen 02.34 Uhr wurde eine Autofahrerin in der Hauptstraße in Wolpertswende kontrolliert. Bei ihr wurde ein Alkoholgehalt von über 2 Promille festgestellt. Beide Verkehrsteilnehmer mussten die Führerscheine abgeben. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg.

Schlier

Baucontainer aufgebrochen

Auf Bargeld in Höhe von 35.- Euro aus der Kaffeekasse hatte es ein Dieb auf einer Baustelle im Lauratal bei Schlier an der Kläranlage abgesehen. In der Zeit von Dienstag bis Freitag musste der unbekannte Dieb allerdings zunächst einen Baucontainer aufbrechen, um an die Kaffeekasse zu kommen. Hochwertige Mess- und Baugeräte wurden nicht entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Bad Wurzach

Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Donnerstag, in der Zeit von 14.05 Uhr bis 14.17 Uhr ein noch unbekannter Pkw in der Oberriedstraße vor Gebäude 4 auf dem Parkplatz der BAG in Bad Wurzach einen Mercedes-Benz. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf etwa 3000.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Wurzach unter Tel.: 07564/2013 entgegen.

Kißlegg

Unfall auf der BAB 96

Aus derzeit noch nicht geklärten Gründen kommt am Freitag, etwa gegen 14.42 Uhr ein 34-jähriger Audi-Fahrer auf der Autobahn 96 in Fahrtrichtung Lindau kurz vor der Anschlussstelle Kißlegg nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überfährt er zwei Verkehrsschilder, einen Leitpfosten und landet an einer Leitplanke. Fahrer sowie Beifahrerin werden hierbei leicht verletzt und kommen mit dem Rettungsdienst ins KH Memmingen. Zwei Kinder im Alter von 2 Jahren und 11 Monaten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9500.- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell