PP Ravensburg: Nachtragsmeldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Grünkraut

Lastwagenfahrer wegen Aquaplaning verunfallt

Stehendes Wasser auf der Straße dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein Lastwagenfahrer am Freitag gegen 12.30 Uhr auf der L 335 zwischen Grünkraut und Hübschenberg verunglückt ist. Der Schwerlastlenker kam in einer Kurve von der Straße ab. Seine Zugmaschine kippte auf die Seite, während der Hänger des Gespanns stehen blieb. Der Schaden, der an dem nicht beladenen Lkw-Gespann entstanden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Zur aktuell laufenden Bergung ist ein Abschleppunternehmen im Einsatz, die Straße ist hierzu zeitweise voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

Fronreute

Lkw bleibt hängen

An der alten Steige in Staig hat ein Lastwagengespann am Freitagnachmittag für Behinderungen gesorgt. Der 53-jährige ausländische Fahrer des Sattelschleppers mit Auflieger wollte kurz vor 13.30 Uhr die stark ansteigende Straße hinauffahren und blieb dabei mit seinem Fahrzeuggespann hängen. Zugmaschine und Anhänger verkeilten sich, sodass der Lkw-Lenker weder vor- noch zurückfahren konnte. Die Straße, die derzeit ohnehin nur für Anlieger freigegeben ist, war durch die Behinderung zwischen kurz vor 13.30 Uhr bis zur Bergung des Lastwagengespanns durch einen Abschleppdienst um kurz vor 16 Uhr gesperrt.

