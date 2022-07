PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Herbertingen

Diesel abgeschlaucht

In der Zeit von Donnerstag 20.00 Uhr bis Freitag 17.00 Uhr haben unbekannte Täter an zwei Lkws, die auf einem Gelände einer Lkw-Werkstatt im Gewerbering 9 in Herbertingen gestanden sind, insgesamt etwa 950 Liter Diesel geklaut. Zeugen welche zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Bad Saulgau unter Teil.: 07581 482-0 zu melden.

