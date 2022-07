Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Alleinbeteiligt gegen Baum gefahren

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Samstagmorgen, gegen 08:20 Uhr ein 59-jähriger Fahrer eines Dacia Duster auf der B313 bei Inzigkofen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Seine Beifahrerin blieb unverletzt, der Fahrer selbst erlitt schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Er musste durch die Feuerwehr aus seinem Auto geborgen und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Einsatz waren zwei Rettungswägen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und 4 Feuerwehrfahrzeuge, sowie eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen beteiligt. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 10 000 Euro.

Sigmaringen

Betrunkener Randalierer im Krankenhaus

Ein 16-jähriger, mutmaßlich alkoholisierte junger Mann fiel einem Sicherheitsmitarbeiter im Krankenhaus durch sein Verhalten auf. Als er den Jungen ansprach, beleidigt er den Security und wollte ihn tätlich angreifen. Beim Festhalten erlitt der Junge angeblich Schmerzen an der Schulter. Schlussendlich nahmen die verständigten Eltern ihren Sohn mit nach Hause.

Gammertingen

Brand einer Rüttelplatte

Am Samstag, um 20:10 Uhr verständigte ein Passant die Rettungsleitstelle über den Brand einer Rüttelplatte in der Nähe des Kindergartens St. Michael. Einer Rettungswagenbesatzung gelang es vor Ort schnell die brennende Rüttelplatte mittels eines Feuerlöschers abzulöschen. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an und übernahm die Nachlöscharbeiten. Eine Brandausbreitung konnte somit durch das schnelle Eingreifen der Rettungswagenbesatzung verhindert werden. Die Ursache der Brandentstehung ist bislang ungeklärt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

