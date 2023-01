Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Samstagabend (31.12.2022) in der Zabergäustraße eine 88 Jahre alte Frau schwer verletzt worden ist. Eine Mini-Fahrerin war gegen 17.15 Uhr in der Zazenhäuser Straße unterwegs und bog nach rechts in die Zabergäustraße ab. Die 88-Jährige überquerte zusammen mit ihrem 59 Jahre alten Sohn zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich bei Grünlicht die Fußgängerfurt und stürzte, ohne dass es zum Zusammenstoß mit dem Auto kam. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Nachdem der 59-Jährige das Kennzeichen und den Namen der Frau notiert hatte, fuhr sie weiter. Der Sohn erschien erst später auf dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße, um den Sachverhalt anzuzeigen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell