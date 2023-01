Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlicher rettet 32-Jährigen vor dem Ertrinken

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher hat am Neujahrsmorgen (01.01.2023) einen 32-jährigen Mann gerettet, der auf Höhe des Theaterschiffs an der Überkinger Straße im Neckar trieb. Der 15-Jährige lief gegen 07.00 Uhr im Bereich der Überkinger Straße am Neckar entlang, als er auf Höhe des Theaterschiffs auf die Hilferufe des Mannes aufmerksam wurde. Der Jugendliche griff nach einem Rettungsring und warf ihn dem 32-Jährigen beherzt zu, der sich dann daran festhielt. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr waren nur wenige Minuten später vor Ort und zogen den Mann schließlich gegen 07.15 Uhr im Bereich des Treppenaufgangs an der Wilhelmsbrücke aus dem Wasser, wo er von Rettungskräften, darunter auch einem Notarzt, medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizei gibt zum Thema Zivilcourage folgende Tipps: - Helfen Sie, aber bringen Sie sich nicht in Gefahr. - Verständigen Sie den Notruf unter 110 oder 112. - Bitten Sie andere um Mithilfe.

