Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Farbschmierereien durch Graffiti

Geilenkirchen (ots)

In der Mainacht vom 30. April auf den 01. Mai kam es im Bereich der Innenstadt zu Sachbeschädigungen durch Graffitischmierereien, die nun angezeigt wurden. Die Tatorte lagen im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße und des Markts, wo Parkbänke, Abfallgefäße, ein Verkehrsschild sowie ein Elektroanschlusskasten beschmiert wurden. Auch die Wand eines Friedhofsgebäudes in der Straße An der Vogelstange wurde durch Graffiti in Mitleidenschaft gezogen.

