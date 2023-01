Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Dieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (02.01.2023) einen 42 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, an der Torstraße Gegenstände und Bargeld aus einem unverschlossenen Baustellenfahrzeug gestohlen zu haben. Der 30 Jahre alte Fahrer des Mercedes beobachtete den Tatverdächtigen, wie dieser kurz nach 17.00 Uhr die Beifahrertür öffnete und aus dem Innenraum ein Mobiltelefon, Zigaretten und eine Geldbörse mit rund 150 Euro an sich nahm. Der 30-Jährige sprach den mutmaßlichen Dieb daraufhin an und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Ermittlungen ergaben, dass der 42-Jährige auch für einen Diebstahl aus einem Lastwagen, der an der Stephanstraße stand, infrage kommt. Dort soll er am 29.12.2022 zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr die unverschlossene Tür des Lastwagens geöffnet und unter anderem eine Geldbörse mit rund 120 Euro Bargeld sowie persönlichen Papieren gestohlen haben. Bei der Durchsuchung seines Zimmers in Bad Cannstatt entdeckten die Beamten Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Der Tatverdächtige mit tunesischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Dienstags (03.01.2023) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

