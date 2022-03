Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fußgänger angefahren

Leichte Verletzungen erlitt ein 12-Jähriger bei einem Unfall am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr fuhr die 75-Jährige mit ihrem Opel im verkehrsberuhigten Bereich "Leibnis-Campus". Vor ihr lief eine Gruppe Schüler. Zunächst fuhr sie hinter diesen her. Sie fuhr dann an diesen vorbei, um auf einem Stellplatz zu parken. Während dem Vorbeifahren drehte sich ein 12-Jähriger um und sah nach dem Auto. Dabei geriet er wohl etwas nach links. Durch den geringen Seitenabstand den das Auto hatte, touchierte die 75-Jährige den 12-Jährigen. Dieser fiel zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

