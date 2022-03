Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Firma

Durch eine Alarmanlage wurden Einbrecher wohl von Dienstag auf Mittwoch in Heidenheim gestört.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden gelangten die Unbekannten auf das Firmengelände in der Dickenhausstraße. An dem Gebäude hebelten sie ein Fenster auf. Im Innern brachen sie Türen zu weiteren Räumen auf. Vermutlich durch eine akustische Alarmanlage wurden sie gestört und flüchteten. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wurde nichts entwendet. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

