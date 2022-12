POL-HSK: Wiederholte Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg Schon am 20.12.2022 gegen 10:15 Uhr kam es in der Straße "Lange Wende" in Höhe des Stadtbüros zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr in Richtung Goethestraße und wohl zu nah an geparkten Autos vorbei. Er vernahm einen lauten Knall und sein rechter Außenspiegel klappte ein. Er hielt erst kurz darauf an, richtete seinen Außenspiegel und suchte dann später die Polizei auf. Zu ...

mehr