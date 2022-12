Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Zeugen gesucht nach Diebstahl einer ca. 500kg schweren Baumaschine

Bohmte (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend (20:30 Uhr) bis Freitagmorgen (08:30 Uhr) stahlen Unbekannte eine ca. 500kg schwere Baumaschine von einer Baustelle an der "Osnabrücker Straße". Um die Maschine abzutransportieren, müsste aufgrund des Gewichts ein Arbeitsgerät genutzt worden sein. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Bohmte bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter 05471/9710 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell