Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Brand auf einem Kindergartengelände - Zeugen gesucht

Belm (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr stellte ein 21-Jähriger fest, dass am "Gustav-Meyer-Weg" Bäume und Mülltonnen brennen. Der Mann aus Belm rief direkt die Feuerwehr. Die Feuerwehr Belm löschte den Brand. Durch den Brand wurde ein Zaunelement des Kindergartens beschädigt. Es entstand ein leichter Sachschaden. Das Gebäude wurde nicht beschädigt. Personen konnten durch den 21-Jährigen und die Polizei vor Ort und in näherer Umgebung nicht festgestellt werden. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, sich unter 0541/327-3103 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell