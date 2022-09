Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich fordert vier Verletzte - Velbert - 2209021

Am Sonntagnachmittag, 04. September 2022, stießen im Kreuzungsbereich Wilhelmshöher Straße / Nierenhofer Straße in Velbert zwei Fahrzeuge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die insgesamt vier Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Das war geschehen:

Gegen 15 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Renault Clio die Wilhelmshöher Straße in Richtung Nierenhofer Straße. Im Kreuzungsbereich zur Nierenhofer Straße hatte er die Absicht, nach links auf die Nierenhofer Straße in Richtung Langenberger Straße einzubiegen. Nach eigenen Angaben missachtete er aufgrund der Sonneneinstrahlung den vorfahrtberechtigten Ford Focus eines 55-Jährigen, welcher die Nierenhofer Straße in Richtung Velbert-Nierenhof befuhr.

Der 46-Jährige fuhr in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem von links kommenden Ford Focus zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer sowie die jeweiligen Beifahrer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten eine 50-jährige Beifahrerin des Ford Focus nach einer medizinischen Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 55-Jährige Fahrzeugführer konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 11.000 Euro.

