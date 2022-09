Polizei Mettmann

POL-ME: Mobile Toilettenkabine in Brand gesetzt - die Polizei ermittelt - Heiligenhaus - 2209019

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bereits am Freitagabend, 02. September 2022, wurde eine mobile Toilettenkabine, welche auf dem Basildonplatz in Heiligenhaus abgestellt war, durch ein Feuer beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 20 Uhr wurde eine 43-jährige Heiligenhauserin von einem circa achtjährigen Jungen auf ein Feuer in einer auf dem Gehweg des Basildonplatzes aufgestellten, mobilen Toilettenkabine aufmerksam gemacht. Nach seinen Angaben habe er mehrere Jugendliche beobachtet, welche sich unmittelbar vor Brandausbruch an der Toilettenkabine aufgehalten hätten. Nachdem es in der Kabine angefangen hätte zu brennen, seien die Jugendlichen in Richtung "Campus" geflüchtet. Einer der Tatverdächtigen habe ein rotes T-Shirt getragen.

Die 43-Jährige informierte folgerichtig die Feuerwehr Heiligenhaus, welche den Brand glücklicherweise schnell löschen und somit ein größeren Schaden verhindern konnte. Dennoch wurde der Boden der Kabine beschädigt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf mehrere hundert Euro.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Beamten konnten die flüchtigen Tatverdächtigen im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Sie leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können sowie der minderjährige Junge, welcher die Jugendlichen vor dem Brandausbruch am Tatort beobachtet haben will, werden gebeten, sich unmittelbar mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell