POL-ME: Gemeinsamer Kontrolleinsatz von Polizei, Zoll und Ordnungsamt - Mettmann - 2209015

Mettmann (ots)

In einem gemeinsam geplanten und durchgeführten Kontrolleinsatz haben am späten Freitagabend, 02.09.2022, Beamte der Kreispolizeibehörde Mettmann mit dem Hauptzollamt Duisburg und Wuppertal sowie der Steuerfahndung Wuppertal und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt beziehungsweise des Kreises Mettmann insgesamt vier Objekte in Mettmann durchsucht.

Bereits in der Vergangenheit hatte die Kreispolizeibehörde im Rahmen ihrer landesweit geltenden "Null-Toleranz-Strategie" bei der Bekämpfung von Rocker- und Clankriminalität verschiedene Objekte im Kreis Mettmann durchsucht.

Die Kontrollen in der vergangenen Nacht fanden in der Zeit von 22 Uhr bis 01 Uhr statt. Hierbei wurden eine Gaststätte, ein Vereinszentrum sowie ein Geschäftsraum für Sportwetten und ein Autohandel durchsucht. Es wurden insgesamt 52 Personen und acht Fahrzeuge kontrolliert.

Die Einsatzbilanz stellt sich folgendermaßen dar:

In dem Kulturverein wurden drei manipulierte Glücksspielgeräte und eine geringe Menge unversteuerter Kaffee sichergestellt. Es wurde eine Strafanzeige wegen illegalen Glücksspiels, ein Besteuerungsverfahren sowie mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Nichtraucherschutzgesetz sowie wegen Alkoholausschank und fehlende Konzessionen für drei aufgestellte Glücksspielautomaten eingeleitet.

Im Nahbereich des kontrollierten Autohandels wurde bei zwei Personen ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Die Beamten leiteten zwei Strafverfahren ein und stellten das Betäubungsmittel sicher. Das Straßenverkehrsamt wurde zur Prüfung der Eignung und Befähigung der Tatverdächtigen zum Führen eines Fahrzeuges im Straßenverkehr informiert.

Aus Sicht der Polizei sowie der beteiligten Institutionen sprechen die Ergebnisse der vergangenen Nacht für ein positives Fazit. Festgestellte Strukturen in und rund um die überprüften Orte konnten weiter aufgehellt werden, so dass die hieraus gewonnenen Erkenntnisse einer konsequenten Strafverfolgung dienen. Die Polizei erhofft sich durch zukünftige weitere Kontrollen - neben einer Offenlegung krimineller Strukturen - auch das Sicherheitsgefühl der örtlichen Bevölkerung zu stärken.

