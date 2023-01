Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Überholt und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (03.01.2023) in der Heilbronner Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend weitergefahren ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Eine 32 Jahre alte Fahrerin eines grauen 3er BMW war gegen 08.20 Uhr in der Heilbronner Straße auf der linken Geradeausspur in Richtung Arnulf-Klett-Platz unterwegs. Auf Höhe der Jägerstraße überholte ein unbekannter Autofahrer mit einem weißen Fahrzeug den BMW über die Linksabbiegerspur. Anschließend soll er so vor der 32-Jährigen eingeschert haben, dass sie auf die rechte Fahrspur ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch kollidierte sie allerdings mit dem dort fahrenden grauen Renault Kangoo eines 46-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

