Polizei Korbach

POL-KB: Edertal-Bergheim - Einbrecher in Jagdhaus

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Jagdhaus in der Wellener Straße in Edertal-Bergheim ein.

Die Täter zerstörten die Außenbeleuchtung, hebelten eine Außentür auf und konnten so in das Jagdhaus eindringen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Außerdem öffneten sie noch gewaltsam eine Gartenhütte. Die Unbekannten entwendeten zwei Schlagbohrmaschinen der Marke Hilti.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell