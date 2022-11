Polizei Korbach

POL-KB: Haina

Kloster- Vermisster Wolfgang R. tot im Wald aufgefunden

Korbach (ots)

Der seit Mittwoch, 26. Oktober, vermisste 65-jährige Wolfgang R. wurde in den Abendstunden des gestrigen Donnerstags (3. November) in einem Waldgebiet bei Haina tot aufgefunden.

Nach dem 65-Jährigen hatte die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Diese führten leider nicht zum Erfolg.

Am gestrigen Donnerstag gegen 18.30 Uhr wurde der Vermisste durch einen aufmerksamen Bürger leblos an einer Böschung in einem Waldgebiet bei Haina aufgefunden. Für den 65-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Er wurde anschließend durch die Polizei als der vermisste Wolfgang R. identifiziert.

Die Ermittlungen zur Todesursache hat die Kriminalpolizei Korbach übernommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach Wolfgang R. unterstützt haben. Medienvertreter werden gebeten, das Foto soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell