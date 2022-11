Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf/Eder - Pedelec von Parkplatz gestohlen

Korbach (ots)

Am Donnerstag (3. November) zwischen 16.20 und 22.40 Uhr entwendete ein Unbekannter ein Pedelec von einem Firmenparkplatz in der Viessmannstraße in Allendorf/Eder.

Das Bike war mit einem Schloss gesichert, welches ebenfalls gestohlen wurde. Es handelt sich um ein rotes Pedelec der Marke Kreidler, Typ Las Vegas 6.0, im Wert von etwa 4.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell