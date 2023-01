Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Einbruch in Einfamilienhaus unerkannt geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Montag bis Mittwoch (02.01.-04.01.2023) in ein Einfamilienhaus am Heckenrosenweg eingebrochen. Die Diebe hebelten zwischen 14.00 Uhr am Montag und 13.00 Uhr am Mittwoch die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und durchwühlten anschließend die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten diverse Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro und entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Bei Fragen rund um das Thema Einbruchschutz wenden Sie sich bitte unter +4971189901234 an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle.

Darüber hinaus können Sie sich so vor Einbrechern schützen:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell