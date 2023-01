POL-WAF: Sassenberg. Unter Drogen im Auto

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntag (01.01.2022, 19.45 Uhr) einen grauen VW Golf Plus in Ahlen angefahren, ihn beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Wohnhauses am Haspelweg und wurde vermutlich vorne links und an der linken Seite angefahren. Wer kann Hinweise auf den beteiligten Fahrer oder das beteiligte Fahrzeug geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Ahlen, ...

