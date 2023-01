POL-WAF: Ahlen. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter drangen am Sonntag, 01.01.2023, gegen 04.05 Uhr, gewaltsam in eine Spielhalle am Hellegraben in Warendorf ein. Bei dem Einbruch wurde Bargeld entwendet. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf unter der Telefonnummer 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

