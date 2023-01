Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Aus polizeilicher Sicht weitestgehend friedliche Silvesternacht

Warendorf (ots)

Aus polizeilicher Sicht ist die Silvesternacht im Kreis Warendorf weitestgehend friedlich und nicht unüblich verlaufen.

Vereinzelt kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen sich unbekannten Personen, unter anderem zu Verkehrsunfällen mit Sachschaden oder unter Beteiligung von Wild.

Ungewöhnlich war die Anzahl der Brände. Zwischen 00.00 Uhr und 04.30 Uhr sind Polizisten kreisweit allein zu 15 Bränden gerufen worden. Unter anderem standen Mülltonnen in Brand, Hecken, Reste von Feuerwerkskörpern oder ein Spielgerüst.

In Everswinkel gerieten gegen 00.03 Uhr eine Hecke und ein Gartenhaus in der Ludwig-Gausebeck-Straße in Brand - vermutlich durch einen Feuerwerkskörper. Das Feuer drohte zunächst auf das Wohnhaus überzugreifen, konnte aber durch die Feuerwehr gelöscht werden - verletzt wurde niemand.

In Warendorf-Milte geriet am Sonntagmorgen (01.01.2022, 08.42 Uhr) ein Fachwerkhaus am Beverstrang in Vollbrand. Die Brandursache ist noch unklar und wird durch die Kriminalpolizei ermittelt - verletzt wurde niemand. Nach aktuellem Stand ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell