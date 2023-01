Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zeuge geschlagen und angegriffen

Warendorf (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Sonntagmorgen (01.01.2022, 00.25 Uhr) einen 40-jährigen Mann in Ennigerloh angegriffen und geschlagen.

Der Ennigerloher sprach eine Gruppe Jugendlicher an, da diese mit Feuerwerk in einem Parkhaus an der Liebfrauenstraße hantierte und Feuerwerkskörper in Richtung der Autos schmiss. Einer aus der Gruppe stieß den 40-Jährigen nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung zur Seite und schlug ihn anschließend ins Gesicht. Der Mann fiel auf den Boden und wurde durch weitere Personen aus der Gruppe heraus getreten. Eine weitere Zeugin, 31 Jahre aus Lippstadt, konnte die Gruppe Jugendlicher von dem 40-Jährigen trennen - diese flüchtete.

Der mutmaßliche Angreifer wird so beschrieben: südländischen Phänotyps, Tattoo (vermutlich ein Buchstabe) am Hals, trug eine Goldkette circa 20 bis 25 Jahre alt, schwarze Haare und ungefähr 1.70 Meter groß.

Hinweise zu der Gruppe oder den Beteiligten bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

