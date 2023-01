POL-WAF: Drensteinfurt. Jugendlicher von mehreren Personen angegriffen

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitag (30.12.2022, 14.00 Uhr) ein Auto in Wadersloh angefahren, beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der schwarze VW Beetle war auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Mühlenfeldstraße abgestellt. Der Unbekannte fuhr vermutlich vorne gegen das Auto, beschädigte es und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

