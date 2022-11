POL-PDLU: Ladendieb in der Postgalerie

Speyer (ots) - 04.11.2022, 10:30 Uhr Eine 64jährige ehrliche Finderin aus Speyer gab auf der Dienststelle Bargeld in einem dreistelligen Bereich ab. Hinweise auf die oder den Verlierer gibt es momentan nicht, dieser kann sich mit Nachweis, dass es sich um sein Geld handelt, mit dem Fundbüro der Stadt Speyer in Verbindung setzen Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-262 (oder -0) E-Mail: ...

