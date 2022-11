POL-PDLU: Ehrlicher Finderin

Speyer (ots) - Am 03.11.2022 gegen 12:10 Uhr befuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem Pkw die Auestraße in Richtung Rhein. Auf Höhe eines dortigen Supermarktes überquerte eine 70-jährige Frau die Straße. Beim Vorbeifahren streifte der Fahrzeugführer den Fuß der Dame. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen und begab sich eigenständig zum Arzt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-262 (oder -0) E-Mail: ...

