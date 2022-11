Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Mutterstadt (ots)

Im Zeitraum vom 02.11.2022 (17:30 Uhr) bis 03.11.2022 (08:00 Uhr) wurde in der Ruchheimer Straße ein am Fahrbahnrand geparkter roter Audi vermutlich beim Vorbeifahren eines unbekannten Fahrzeugs auf der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail an die pischifferstadt@polizei.rlp.de zu geben.

