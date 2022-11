Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Schockanrufe im Dienstgebiet

Schifferstadt (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion kam es am gestrigen Mittag zu mehreren sogenannten Schockanrufen. Die übliche Vorgehensweise bei Schockanrufe ist, dass sich die Betrüger am Telefon als Verwandte (u.a. Sohn, Tochter, Enkel, Amtspersonen) ausgeben und Notsituationen vortäuschen. Ziel der Betrüger ist es, an Wertgegenstände zu gelangen. Bei den Anrufen am gestrigen Mittag gaben sich die Betrüger als Ärzte aus und gaukelten vor, dass angebliche Angehörige (Sohn bzw. Tochter) im Krankenhaus liegen und dringend medizinische Behandlungen benötigen. Da die Medikamente teuer seien, müssten die Angerufenen Geld hierfür bezahlen. Alle Senioren durchschauten die Betrugsmaschen und beendeten das Telefonat, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Die Polizei rät: - Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Wenn Sie von angeblichen Ärzten kontaktiert werden, rufen Sie selbst im Krankenhaus an und lassen sich nicht durch die Betrüger verbinden. - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell